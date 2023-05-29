Песков не стал комментировать слова Гладкова о присоединении Харькова

Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о необходимости присоединения к региону Харькова и Харьковской области для решения проблемы обстрелов территорий региона.

"Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.

Ранее в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" Гладков назвал лучшим способом решения проблемы обстрелов Украиной территорий Белгородской области присоединение к ней Харькова.

Как ранее говорил губернатор Белгородской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно устраивают массированные обстрелы региона. Так, накануне Шебекинский округ подвергся массированному обстрелу, погиб мужчина, пострадали три человека, из них два подростка. В понедельник Гладков сообщил, что четыре человека получили травмы при обстреле со стороны ВСУ в городе Шебекино. Пострадавшие - работники предприятия с лакокрасочными жидкостями, где произошел пожар в результате обстрела.