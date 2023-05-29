Слуцкий назвал Турцию ключевым партнером РФ, несмотря на расхождения по части вопросов

Лидер ЛДПР также отметил, что сотрудничество между двумя государствами будет возрастать по инфраструктурно значимым проектам, таким как АЭС "Аккую"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Турция является для России ключевым и стратегическим партнером, несмотря на расхождения по части вопросов, в том числе по "украинскому досье". Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Турция - наш ключевой и стратегический партнер. У нас есть расхождения, их много, их очень немало. И по "украинскому досье", давайте так его назовем, у нас есть расхождения, весьма существенные. Но вместе с тем Турция была, есть и останется <…> нашим стратегическим партнером", - подчеркнул Слуцкий, отвечая на вопрос о запланированных контактах с парламентом Турции после прошедших в стране президентских выборов.

Он также отметил, что сотрудничество между двумя государствами будет возрастать по инфраструктурно значимым проектам, таким как АЭС "Аккую", другим. "Мы регулярно проводим совместные заседания комиссий по иностранным делам, то есть моего комитета и наших визави из парламента Турции. Будем это продолжать, это идеальный механизм сверки часов по самым ключевым вопросам двусторонней повестки дня", - добавил Слуцкий.

По словам российского парламентария, действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану удалось переизбраться в том числе благодаря решению по сирийским беженцам. "Удалось добиться в том числе и с нашей поддержкой позиции сирийского руководства по готовности принять у себя 3,7, естественно не одномоментно, млн сирийских беженцев, которые сидят в Восточной Турции", - считает глава комитета.

28 мая прошел второй тур президентских выборов, по его итогам Высший избирательный совет Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана, получившего после обработки 99,43% бюллетеней 52,14% голосов избирателей, за кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу было отдано 47,86% голосов.