Министры в ДНР будут регулярно отвечать на вопросы жителей на прямых линиях

Первым, кто ответит на вопросы жителей, будет министр образования и науки Ольга Колударова

ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Руководители министерств и ведомств в Донецкой Народной Республике будут регулярно проводить прямые линии, отвечая на вопросы жителей региона, сообщил в понедельник премьер-министр ДНР Евгений Солнцев.

"По поручению врио главы республики Дениса Владимировича Пушилина утвердил график прямых линий вице-премьеров и руководителей профильных министерств и ведомств. Каждый ответит на те вопросы, которые больше всего волнуют наших граждан. Встречаемся еженедельно, по четвергам", - написал он в своем телеграм-канале.

Первым, кто ответит на вопросы жителей, будет министр образования и науки Ольга Колударова. Ее прямая линия пройдет 1 июня - в День защиты детей.

Прямые линии будут проходить на официальных ресурсах ведомств в социальных сетях и мессенджерах.