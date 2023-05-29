29 мая, 10:02
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"Неживой" ДОВСЕ, контакты с Эрдоганом и присоединение Харькова. Темы брифинга Пескова

EPA/ TOMASZ WASZCZUK
© EPA/ TOMASZ WASZCZUK

Последствия денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и ситуация в сфере стратегической стабильности, контакты главы России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также перспективы присоединения Харьковской области для защиты Белгородской стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Путин работает в Кремле. У него на докладе будет глава Якутии Айсен Николаев.

О ДОВСЕ

  • "Прямых никаких [последствий со стороны стран Запада у денонсации договора] не должно быть". "Это был уже неживой механизм - и поверьте, не по вине Российской Федерации".
  • "В этой области - как и в области контроля над вооружениями, и стратстабильности - образуется вакуум, который по идее нужно срочно заполнять новыми актами международного права", а этому "должна предшествовать очень напряженная и растянутая по времени работа".
  • "Но для этого нужно иметь рабочие двусторонние отношения". Они "сейчас отсутствуют - и тоже не по нашей вине".

О контактах Путина и Эрдогана

  • "В настоящий момент в графике нет" телефонного разговора с выигравшим выборы президентом Турции Эрдоганом. "Можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится", так как контакты согласуются очень быстро.
  • "Каких-то прикидок по времени нет" у личной встречи.
  • "Там и так достаточно высокая динамика в реализации" совместных проектов, например газового хаба, "рассчитываем, что такая динамика будет сохраняться".

О защите Белгородской области от украинских обстрелов

  • Заявление белгородского губернатора Вячеслава Гладкова о необходимости присоединения к РФ Харьковской области для защиты от украинских обстрелов его региона "относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО". "Поэтому я не могу это никак комментировать".
 
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© Информационное агентство ТАСС
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