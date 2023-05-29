"Неживой" ДОВСЕ, контакты с Эрдоганом и присоединение Харькова. Темы брифинга Пескова

Последствия денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и ситуация в сфере стратегической стабильности, контакты главы России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также перспективы присоединения Харьковской области для защиты Белгородской стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Путин работает в Кремле. У него на докладе будет глава Якутии Айсен Николаев.
О ДОВСЕ
- "Прямых никаких [последствий со стороны стран Запада у денонсации договора] не должно быть". "Это был уже неживой механизм - и поверьте, не по вине Российской Федерации".
- "В этой области - как и в области контроля над вооружениями, и стратстабильности - образуется вакуум, который по идее нужно срочно заполнять новыми актами международного права", а этому "должна предшествовать очень напряженная и растянутая по времени работа".
- "Но для этого нужно иметь рабочие двусторонние отношения". Они "сейчас отсутствуют - и тоже не по нашей вине".
О контактах Путина и Эрдогана
- "В настоящий момент в графике нет" телефонного разговора с выигравшим выборы президентом Турции Эрдоганом. "Можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится", так как контакты согласуются очень быстро.
- "Каких-то прикидок по времени нет" у личной встречи.
- "Там и так достаточно высокая динамика в реализации" совместных проектов, например газового хаба, "рассчитываем, что такая динамика будет сохраняться".
О защите Белгородской области от украинских обстрелов
- Заявление белгородского губернатора Вячеслава Гладкова о необходимости присоединения к РФ Харьковской области для защиты от украинских обстрелов его региона "относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО". "Поэтому я не могу это никак комментировать".