"Неживой" ДОВСЕ, контакты с Эрдоганом и присоединение Харькова. Темы брифинга Пескова

Последствия денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и ситуация в сфере стратегической стабильности, контакты главы России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также перспективы присоединения Харьковской области для защиты Белгородской стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин работает в Кремле. У него на докладе будет глава Якутии Айсен Николаев.

О ДОВСЕ

"Прямых никаких [последствий со стороны стран Запада у денонсации договора] не должно быть". "Это был уже неживой механизм - и поверьте, не по вине Российской Федерации".

"В этой области - как и в области контроля над вооружениями, и стратстабильности - образуется вакуум, который по идее нужно срочно заполнять новыми актами международного права", а этому "должна предшествовать очень напряженная и растянутая по времени работа".

"Но для этого нужно иметь рабочие двусторонние отношения". Они "сейчас отсутствуют - и тоже не по нашей вине".

О контактах Путина и Эрдогана

"В настоящий момент в графике нет" телефонного разговора с выигравшим выборы президентом Турции Эрдоганом. "Можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится", так как контакты согласуются очень быстро.

"Каких-то прикидок по времени нет" у личной встречи.

"Там и так достаточно высокая динамика в реализации" совместных проектов, например газового хаба, "рассчитываем, что такая динамика будет сохраняться".

О защите Белгородской области от украинских обстрелов