Эксперт считает, что "похолодания" между Россией и Турцией не будет

При этом взаимодействие по Сирии сократится, поскольку турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сосредоточится на внутренней политике, полагает научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Взаимодействие Турции и РФ в рамках многосторонних форматов по Сирии может снизиться, поскольку турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в период своего нового срока сосредоточится на внутренней политике. При этом по проектам двустороннего сотрудничества темпы останутся высокими, считает научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

"По проектам двустороннего сотрудничества в сфере экономики темпы останутся достаточно высокие. А вот по вопросам многосторонних форматов, в том числе по Сирии, где, помимо России и Турции, есть третья или четвертая сторона, здесь эффективность может временно снизиться, темпы продвижения замедлятся", - сказал он в понедельник в беседе с ТАСС.

Аналитик связывает это с тем, что Эрдоган в период своего нового срока сосредоточится на внутренней политике, противодействии экономическому кризису и преодолении последствий землетрясения. "Внешняя политика уйдет на второй план. Работа с Россией по международным вопросам продолжится, но произойдет определенное снижение активности", - подчеркнул Лукьянов.

"За последние месяцы было отмечено большое движение Турции навстречу России по сирийскому досье, были сделаны определенные уступки, но встреча Эрдогана и президента Сирии Башара Асада не состоялась не только из-за отсутствия политической воли со стороны Дамаска, но и со стороны Эрдогана. Тем не менее были подвижки вперед, сейчас просто темпы снизятся", - добавил он.

Эксперт при этом исключил какое-либо "похолодание" отношений между Россией и Турцией. "Сегодня торговля с Россией приносит Турции куда больше прибыли, чем потенциальное развитие отношений с европейскими государствами. В этих условиях Анкара будет пытаться ускорить ряд тех проектов, которые развиваются с Москвой на двусторонней основе", - отметил специалист.

28 мая прошел второй тур президентских выборов, по его итогам Высший избирательный совет Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана, получившего после обработки 99,43% бюллетеней 52,14% голосов избирателей, за кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу было отдано 47,86% голосов.