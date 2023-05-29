Путин подписал закон о об особенностях проведения выборов в новых регионах России

Новые нормы регулируют отношения, связанные с проведением выборов в органы государственной власти и в органы местного самоуправления

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий четырем новым российским регионам устанавливать особенности проведения выборов. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Новые нормы регулируют отношения, связанные с проведением выборов в органы государственной власти и в органы местного самоуправления Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые в сентябре этого года впервые примут участие в едином дне голосования.

Согласно закону, эти регионы получают право при проведении первых выборов устанавливать своими законами особенности реализации отдельных положений закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". В частности, предусматривается возможность создания избирательных участков за пределами этих регионов и уточняется, что граждане во время голосования смогут использовать не только паспорт, но и другие документы, его заменяющие.

В случае, если кандидат на выборах не может выполнить условие относительно запрета госслужащим владеть активами за рубежом по причине ареста или запрета распоряжения средствами со стороны иностранного государства, ему достаточно информировать избирательные комиссии об наличии таких счетов с указанием обстоятельств, по которым они не могут быть закрыты. В этом случае наличие у лица счетов и вкладов за пределами Российской Федерации не будет основанием для отказа ему в регистрации в качестве кандидата или отмены регистрации.

Избиркомы для содержащихся под стражей

Закон также предусматривает возможность формирования экстерриториальных участковых комиссий в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, устанавливает порядок формирования таких комиссий, полномочия и основы их деятельности.

ЦИК РФ при проведении голосования в местах содержания лиц под стражей будет определять порядок голосования, порядок подсчета голосов и оформления протоколов голосования. До 1 января 2024 года решением ЦИК будет определяться, в каких регионах и на каких выборах будет организовано голосование избирателей или участников референдума, которые находятся в местах содержания под стражей за пределами соответствующего избирательного округа или округа референдума.

Также в законе содержатся нормы об отказе от голосования с использованием открепительных удостоверений и запрете на предвыборную агитацию на сайтах, которые заблокировал Роскомнадзор.

Закон должен вступает в силу со дня его официального опубликования.