Лавров: РФ и Кения завершат создание межправкомиссии по торговле до конца года

Глава российского МИД указал на нераскрытый потенциал торгово-экономических и инвестиционных связей двух стран

НАЙРОБИ /Кения/, 29 мая. /ТАСС/. Россия и Кения до конца года завершат создание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заявил в понедельник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говорили сегодня о перспективных направлениях, таких как геологоразведка, добыча полезных ископаемых, энергетика, телекоммуникации, агропромышленный комплекс, туризм, наука, образование, - сказал министр, говоря о своем визите в Кению. - Мы договорились активно содействовать бизнесменам в установлении прямых контактов".

Эти процессы, по словам Лаврова, "должны получить развитие с созданием межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству". "Мы условились завершить [создание комиссии] и подписать соответствующее соглашение в конце нынешнего года", - уточнил глава российской дипломатии

Лавров сообщил, что провел в Кении переговоры с президентом страны Уильямом Руто, руководителем Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Мозесом Ветангулой и главой МИД Альфредом Мутуа. "Переговоры проходили в дружественной атмосфере, позволили откровенно и доверительно обменяться мнениями по всем ключевым вопросам международной повестки дня и наметить дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, - указал он. - У нас, по общему признанию, нераскрытый потенциал торгово-экономических, инвестиционных связей".

Глава МИД РФ также отметил "активную миротворческую роль Кении в целом ряде конфликтов, которые сохраняются на Африканском континенте". "Это и Африканский рог, и Судан, и Республика Южный Судан, Демократическая Республика Конго, Сомали, - уточнил Лавров. - Кенийцы направили и продолжают направлять своих миротворцев".