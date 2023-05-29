29 мая, 10:02

Путин подписал закон о возможности отзыва сенатора назначившим его органом власти

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий органам государственной власти субъектов РФ вносить в верхнюю палату парламента представления об отзыве своих сенаторов. Документ опубликован в понедельник.

Новые нормы устанавливают, что органы госвласти региона, принявшие решения о наделении сенатора полномочиями, наделяются правом внесения в Совет Федерации представления об отзыве этого сенатора до истечения срока его полномочий. Совфед будет рассматривать представление и принимать по нему решение. Если оно будет отклонено, подать его повторно власти региона смогут не ранее чем через шесть месяцев.

Уточняется также, что представление об отзыве не может быть внесено в течение одного года с момента наделения сенатора полномочиями или менее чем за три месяца до их истечения.

Кроме того, закон запрещает назначать на пост сенатора лиц, причастных к работе запрещенных организаций.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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