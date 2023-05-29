Лавров отметил, что у Кении есть понимание ситуации на Украине

Глава МИД РФ отметил, что Россия подробно изложила президенту Кении оценки происходящего

НАЙРОБИ, /Кения/, 29 мая. /ТАСС/. Российская сторона подробно изложила президенту Кении Уильяму Руто оценки ситуации на Украине, у Найроби есть понимание происходящего. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы обменялись мнениями о ситуации на Европейском континенте. Именно в этом контексте президент [Кении Уильям] Руто рассматривал и происходящее вокруг Украины. Мы подробно изложили нашу оценку той ситуации, которая сложилась в результате многолетней линии Запада на создание прямых угроз безопасности Российской Федерации, на поощрение киевского режима, на уничтожение всего русского, всей истории нашей совместной, и дискриминации русскоязычных граждан Украины <…>, - сказал Лавров. - Мне кажется, что понимание наших партнеров есть, по крайней мере, они выразили признательность за подробный разговор на эту тему".