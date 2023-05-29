Лавров: приверженность Запада формуле Зеленского говорит о готовности поддержать геноцид

Глава российского МИД указал на то, что Вашингтон и Лондон не могут принять что-либо иное, "кроме так называемой "формулы мира" Зеленского, которую они во все документы и "семерки", и НАТО, и Евросоюза всячески внедряют и требуют от всех ее придерживаться"

НАЙРОБИ, /Кения/, 29 мая. /ТАСС/. Приверженность западных стран "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского говорит об их готовности поддерживать геноцид. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Учитывая, что [президент Украины Владимир] Зеленский еще три года назад или пару лет назад заявлял, что если кто-то ощущает себя русским из граждан Украины, то ради будущего своих детей и внуков "убирайтесь в Россию", учитывая то, что говорили господа [секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей] Данилов, [советник главы офиса украинского президента Михаил] Подоляк, именно, что после возвращения Крыма и восточных территорий Украины, они будут истреблять там все русское вплоть до физического уничтожения российских граждан, такая позиция Запада и его приверженность исключительно вот этой варварской, звериной формуле Зеленского означает, что они готовы поддерживать геноцид, больше мне тут добавить даже нечего", - сказал он.

Лавров, отвечая на вопрос, связанный с реакцией США и Великобритании на африканскую мирную инициативу, указал на то, что Вашингтон и Лондон не могут принять что-либо иное, "кроме так называемой "формулы мира" Зеленского, которую они во все документы и "семерки", и НАТО, и Евросоюза всячески внедряют и требуют от всех ее придерживаться".

Зеленский, выступая перед участниками саммита Группы двадцати в ноябре, заявлял, что у Киева есть "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", а также вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал этот план "несуразной инициативой", где "навалено все, что можно".