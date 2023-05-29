В ГД заявили, что поставки Западом дальнобойного оружия Киеву заставят РФ продвигаться

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Новые поставки западных дальнобойных вооружений Киеву вынудят российские войска продвигаться еще дальше. Об этом заявил в эфире телеканала LCI вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Чем больше Запад будет поставлять дальнобойного оружия Украине, тем дальше пойдет российская армия", - сказал Толстой.

Он добавил, что участники спецоперации могут дойти до границы с Польшей, и отметил, что пока Россия "использует лишь десятую часть военной мощи". "Мы могли бы выжечь километры территорий еще раньше, но мы этого не сделали, потому что знаем, что гражданское население этих территорий ждет нас", - пояснил вице-спикер Госдумы.

"Я абсолютно уверен, что Украина уже не будет существовать в прежнем виде. Мы не хотим аннексировать Украину, но мы хотим, чтобы Украина оставалась нейтральной страной, не вступала в НАТО и ЕС. Евросоюз закончит, как и Советский союз, достаточно скоро, но нам важна наша безопасность", - заявил Толстой. "Если ракетный удар наносится из Польши, у нас есть 10 минут для нанесения ответного удара. Если ракета взлетает с украинской территории, тогда у нас остается три минуты", - пояснил он.

Вице-спикер Госдумы напомнил, что Москва много раз предлагала и США, и НАТО, обсудить вопрос безопасности РФ, однако эти предложения отвергались. В ответ на выпад ведущего о том, что Россия не пользуется уважением и ее не боятся, парламентарий заметил, что и без уважения стран Запада Россия обеспечит свою безопасность, ради этого после провала переговоров пришлось прибегнуть к военным методам.