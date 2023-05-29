Лавров заявил, что Кения заинтересована в развитии связей с РФ на саммите Россия - Африка

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге

НАЙРОБИ /Кения/, 29 мая. /ТАСС/. Кения заинтересована в новых договоренностях и развитии взаимодействия с российской стороной, поэтому саммит Россия - Африка имеет особое значение. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говорили и о развитии связей между Россией и Африканским союзом. Здесь, как мы все понимаем, особое значение будет иметь второй саммит Россия - Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге", - сказал министр по итогам встречи со спикером Национальной Ассамблеи Кении Мозесом Ветангулой. "Ожидаем, что те решения, которые готовятся, - кенийские друзья тоже связывают с этим серьезные надежды, - будут способствовать развитию практического взаимодействия и развитию нашего взаимодействия на международной арене, где Африка абсолютно обосновано предъявляет свои намерения стать настоящим полноценным центром формирующегося многополярного миропорядка", - указал Лавров.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".