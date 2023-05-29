29 мая, 10:43,
обновлено 29 мая, 11:02

Захарова предложила Грэму на видео объяснить слова об убийстве русских

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам дипломата, это единственный способ узнать, "считает ли он так, как сказал, или это была постановка киевского режима"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму записать короткий ролик с изложением позиции по поводу фразы об убийстве русских в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Если сам сенатор Грэм, который был участником этих самых драматических событий на Банковой [в Киеве] считает, что его слова были вырваны из контекста и он так не думает, у него есть для этого все возможности сделать заявление", - сказала дипломат в видеообращении, опубликованном в понедельник в ее Telegram-канале. "Он может взять телефон, включить видеокамеру, направить его на себя и записать короткий ролик, - продолжила дипломат. - Вот только тогда мы все узнаем, что же произошло там на самом деле. Считает ли он так, как сказал, или это была постановка киевского режима". 

Теги:
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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