Захарова предложила Грэму на видео объяснить слова об убийстве русских

По словам дипломата, это единственный способ узнать, "считает ли он так, как сказал, или это была постановка киевского режима"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму записать короткий ролик с изложением позиции по поводу фразы об убийстве русских в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Если сам сенатор Грэм, который был участником этих самых драматических событий на Банковой [в Киеве] считает, что его слова были вырваны из контекста и он так не думает, у него есть для этого все возможности сделать заявление", - сказала дипломат в видеообращении, опубликованном в понедельник в ее Telegram-канале. "Он может взять телефон, включить видеокамеру, направить его на себя и записать короткий ролик, - продолжила дипломат. - Вот только тогда мы все узнаем, что же произошло там на самом деле. Считает ли он так, как сказал, или это была постановка киевского режима".