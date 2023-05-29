Глава Крыма заверил, что делается все возможное для предотвращения диверсий в республике

По словам Сергея Аксенова, в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины полуостров особенно хорошо защищен от сухопутных войск

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Республики Крым совместно с правоохранительными органами делают все возможное для предотвращения диверсионных атак в регионе, в том числе работая над соответствующим техническим оснащением, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".

"Гарантий, наверное, дать никто не может 100%-ных - это, наверное, не в человеческих силах. Но то, что делается все максимально возможное - это 100%. Кое-какие моменты технические реализуются прямо сейчас, поэтому мы уверены, что и на транспортных путях, и в целом на объектах инфраструктуры это позволит снизить уровень рисков в части диверсионной атаки", - сказал Аксенов.

Глава республики подчеркнул, что большую помощь в выявлении диверсионных групп оказывают местные жители. "В этой части население работает с властями очень плотно, мы информацию получаем. Практически во всех случаях, связанных с задержанием диверсионных групп - конечно, в первую очередь работало управление ФСБ по Республике Крым, Министерство внутренних дел, Росгвардия, - но в целом нам граждане оказывают содействие. Мы не одни на этом поле", - заявил он.

По словам Аксенова, Крым готов в том числе на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины, особенно хорошо полуостров защищен от сухопутных войск.