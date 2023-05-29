29 мая, 11:44

Рогов сообщил о смене тактики разведки боем ВСУ на запорожском направлении на действия ДРГ

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что такая смена тактики - следующий этап разведывательных действий противника

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) меняют тактику разведывательных действий на запорожском направлении с разведки боем на применение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя попытку ВСУ зайти в село Лобковое.

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"У ВСУ на смену разведке боем на запорожском направлении пришла тактика использования ДРГ. Нет сомнений, что будут соваться в районе Орехова и Гуляйполя. Имитируют движение в сторону Васильевки - наибольшее количество ДРГ в этом направлении идет, есть и на других участках, но здесь они активнее", - сказал он.

По словам Рогова, такая смена тактики ВСУ - следующий этап разведывательных действий противника на запорожском направлении. "При проведении разведки боем, понеся серьезные потери, - речь идет о сотнях уничтоженных боевиков ВСУ - они добились понимания присутствия наших сих, определили принцип, как устроена наша оборона на запорожской линии боевого соприкосновения. Посылая на гарантированную смерть 40-50-70 боевиков, они получали огневой контакт с конкретных позиций, - сказал он. - Понятно, что места размещения сил и техники могут меняться после того, как они вскрыты, но принцип мог быть определен со стороны противника. ДРГ - это следующий этап разведывательных действий, чтобы в эти "тонкие" места нашей обороны просочиться и нанести максимальный урон".

Ранее силы РФ предотвратили попытку украинских войск зайти в населенный пункт Лобковое в Запорожской области, который был взят под российский контроль в январе 2023 года.

27 мая Рогов заявил ТАСС, что опасность наступления ВСУ в Запорожской области сохраняется, о чем свидетельствуют и обстрелы региона, в том числе дальнобойными ракетами, и сосредоточенная у линии соприкосновения группировка войск численностью около 65 тысяч человек. Сравнимые украинские силы располагаются в городах Запорожье и Днепр (ранее - Днепропетровск). Ранее он отмечал, что запорожское направление из-за планов Киева захватить ЗАЭС, а также выйти к Азовскому морю и рассечь сухопутный коридор в Крым может стать приоритетным для ВСУ. 

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