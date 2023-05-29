29 мая, 12:00

Мэр Хабаровска победил в праймериз "Единой России" по выборам мэра города

Голосование состоится в сентябре 2023 года

ТАСС, 29 мая. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук победил в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по выборам мэра города. Об этом сообщается в понедельник на сайте Хабаровского регионального отделения партии "Единая Россия".

"В Хабаровске завершилось предварительное голосование "Единой России" по выборам мэра. В нем приняли участие 19 тыс. избирателей. Голосование проходило в течение семи дней, принять участие мог любой хабаровчанин старше 18 лет. Лидером голосования стал Сергей Кравчук - свои голоса за него отдали более 11 тыс. избирателей", - говорится в сообщении.

В апреле Кравчук сообщал, что подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". "Это очень ответственно, ведь одержать победу в предварительном голосовании необходимо для того, чтобы участвовать в выборах мэра города в сентябре этого года", - отмечал тогда он. 

Теги:
Россия"Единая Россия"Хабаровский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация