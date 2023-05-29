Лавров проводит переговоры с главой МИД Кении

Встреча министров иностранных дел двух стран проходит в формате рабочего обеда в Найроби

НАЙРОБИ, 29 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в понедельник переговоры с главой МИД Кении Альфредом Мутуа в Найроби. Встреча проходит в формате рабочего обеда в ресторане Mandhari отеля Nairobi Serena.

"У вас была очень хорошая встреча с президентом [Кении Уильямом Руто]", - отметил Мутуа.

"Да, мне понравилось, мы смогли обсудить много ключевых тем", - согласился глава российского дипведомства. После этого встреча продолжилась без прессы.

Ранее в понедельник Лавров прибыл с визитом в столицу Кении Найроби. В предыдущий раз глава МИД РФ был с визитом в этой стране в 2010 году.