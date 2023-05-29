Президент Кении на встрече с Лавровым заявил, что страны Африки надо включить в Совбез ООН

Уильям Руто отметил, что континент может обогатить площадку идеями, предложениями и опытом

НАЙРОБИ /Кения/, 29 мая. /ТАСС/. Президент Кении Уильям Руто в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН и включить в него страны Африки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кенийского лидера.

В опубликованном на сайте офиса президента заявлении говорится, что Руто и Лавров "согласились с необходимостью реформировать Совет Безопасности ООН", чтобы он стал "более представительным и отвечающим потребностям XXI века". Президент Кении в этой связи заявил, что Африка "должна быть представлена" в Совбезе ООН.

"Континент может обогатить идеями, предложениями и опытом, которые сослужат добрую службу всему миру", - отметил он, добавив, что Кения и Африка в целом рассчитывают на своих друзей, таких как Россия, "в создании новой архитектуры в Совете Безопасности".

Затрагивая ситуацию на Украине, Руто отметил, что Кения "призывает к разрешению конфликта уважительным для обеих сторон способом". Также в ходе встречи он дал понять, что Кения намерена углублять отношения с Россией в сфере торговли.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона подробно изложила президенту Кении оценки ситуации на Украине, у Найроби есть понимание происходящего.

Глава МИД РФ в понедельник прибыл в столицу Кении. В предыдущий раз министр был с визитом в этой стране в 2010 году.