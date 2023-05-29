Путин создал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России

Отмечается, что это решение приняли для совершенствования деятельности ВПК

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что решение принято для совершенствования деятельности ВПК. В частности, президиум будет принимать оперативные решения для обеспечения реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии ВПК.

Указом установлено, что заседания президиума могут проводиться по поручению президента РФ, председателя правительства и в отдельных случаях по поручению председателя коллегии ВПК. Порядок работы президиума коллегии будет утверждаться кабмином.

Одновременно с этим полпредам главы государства в федеральных округах поручается обеспечить координацию работы госорганов разных уровней "по решению задач, связанных с реализацией инвестиционных проектов по обеспечению производства образцов вооружения, военной, специальной техники, вещевого имущества и экипировки, оказанием содействия организациям ОПК в привлечении трудовых ресурсов и повышением уровня социальных гарантий работников таких организаций". Для этого полпреды должны образовать специальные рабочие группы.

Тем же указом полномочные представители президента в разных федеральных округах включаются в состав ВПК.