МИД РФ анонсировал ответ на возможное сокращение числа российских дипломатов в Германии

В ведомстве отметили, что Москва по принципу взаимности ввела квоты на число сотрудников немецких загранучреждений, но Берлин сам сможет решить, кто из них оставит пост

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия "весьма чувствительно" ответит на новые возможные шаги ФРГ по сокращению российского дипломатического присутствия в стране, если такие шаги будут реализованы. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Что до намеков германской стороны на возможные новые недружественные шаги по сокращению российского дипломатического и консульского присутствия в ФРГ, то наш ответ в случае их реализации будет неминуемым и весьма чувствительным для Берлина", - отметила дипломат.

РФ по принципу взаимности ввела квоты на число сотрудников загранучреждений ФРГ, но Берлин сам сможет решить, кто из сотрудников оставит пост - МИД.