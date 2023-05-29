В Ростове-на-Дону прошло обучение около 350 представителей избиркомов новых регионов РФ

В качестве лекторов и модераторов выступили зампред ЦИК РФ Николай Булаев, члены ЦИК РФ Людмила Маркина и Евгений Шевченко, сотрудники аппарата комиссии, а также представители региональных избиркомов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Члены Центризбиркома РФ провели в Ростове-на-Дону обучение для около 350 представителей избирательных комиссий новых субъектов РФ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ЦИК РФ.

Обучающие мероприятия проходили с 22 по 28 мая. В качестве лекторов и модераторов выступили зампред ЦИК РФ Николай Булаев, члены ЦИК РФ Людмила Маркина и Евгений Шевченко, сотрудники аппарата комиссии, а также представители региональных избиркомов.

"Мы увидели сильную заинтересованность в обучении со стороны представителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Несмотря на тот большой объем информации, который им предстояло освоить, все слушатели активно погрузились в обучающий процесс и по итогам финального тестирования показали высокий результат освоения нашей программы", - сказала Маркина.

Обучение проходило в два потока: 22-24 мая в нем участвовали представители ДНР и Херсонской области, а 26-28 мая - ЛНР и Запорожской области. Всего в мероприятии приняли участие около 350 руководителей территориальных избирательных комиссий и представителей избиркомов новых субъектов. Основной целью обучения стало изучение избирательного законодательства, регулирующего проведение выборов на территории России.

Также в ходе практических занятий представители избиркомов новых субъектов ознакомились с процессом приема документов от политических партий при выдвижении и регистрации кандидатов, организацией работы участковой избирательной комиссии при проведении выборов, особенностями проведения многодневного голосования, процедурами подсчета голосов избирателей и составления протокола участковой избирательной комиссии, а также другими избирательными процессами.

Единый день голосования состоится 10 сентября. В 54 субъектах РФ пройдут 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. Впервые в выборах примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.