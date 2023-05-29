Дума 1 июня обсудит денонсацию договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг, 1 июня, рассмотрит президентский законопроект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Такое решение принял Совет Думы в понедельник, сообщил корреспонденту ТАСС источник в аппарате палаты.

"Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 1 июня внесенный президентом законопроект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", - отметил собеседник агентства.

В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

Договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В документе отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса.