Источник сообщил о создании в ГД межфракционной рабочей группы по вопросам биобезопасности

По словам собеседника ТАСС, в нее вошли в том числе вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Межфракционная рабочая группа по вопросам биобезопасности создана в Госдуме для подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере биологической безопасности РФ. Такое решение принял Совет Думы в понедельник, сообщил корреспонденту ТАСС источник в аппарате палаты.

По его словам, в группу вошли в том числе вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Группа создана для подготовки согласованных предложений в части совершенствования законодательства по вопросам биологической безопасности РФ. Наряду с анализом правоприменительной практики, выявлением возможных рисков и угроз и подготовкой законодательных предложений по вопросам биологической безопасности в основные задачи новой межфракционной группы входит также межпарламентское взаимодействие в сфере биобезопасности", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что заседания группы должны проводиться не реже одного раза в полгода. "Организационное, документационное, информационное и иное обеспечение деятельности группы возьмет на себя секретариат заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой", - заключил источник.