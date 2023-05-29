"Единая Россия" приостановила членство в партии задержанного в Новокузнецке депутата

Владимира Глухова подозревают в коммерческом подкупе и получении сведений, являющихся коммерческой тайной

КЕМЕРОВО, 29 мая. /ТАСС/. Членство депутата от "Единой России" Новокузнецкого городского совета депутатов Владимира Глухова приостановили из-за возбуждения уголовного дела, сообщили ТАСС в региональном отделении партии в понедельник.

"В соответствии с уставом партии "Единая Россия" с 29 мая 2023 года приостановила членство депутата Новокузнецкого городского совета депутатов Глухова в связи с возбуждением уголовного дела", - сказали в региональном отделении партии.

Как ранее сообщали в следственном управлении СК РФ по региону, депутата задержали по уголовному делу о коммерческом подкупе и получении сведений, являющихся коммерческой тайной. Он подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну), п. "б" ч. 4 ст. 204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за заведомо незаконные действия).

По версии следствия, мужчина в августе 2022 года передал деньги за сведения, составляющие коммерческую тайну. Его преступная деятельность была выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ России. Также в доме и служебном кабинете подозреваемого проведены обыски, изъята необходимая документация и техника. В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Владимир Глухов также является генеральным директором "Альтаир-НК", которая ранее занималась капитальным ремонтом ледовой арены в Новокузнецке. Изначально конкурс на ремонт выиграла инженерно-строительная компания "Арена" из Барнаула, однако из-за постоянного переноса сроков работ в 2022 году объект был передан местной строительной компании.