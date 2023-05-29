29 мая, 15:14,
обновлено 29 мая, 15:36

Путин поддержал новое выдвижение Николаева на пост главы Якутии

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Айсена Николаева в мае 2018 года назначили врио главы региона

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече в понедельник поддержал выдвижение действующего главы Якутии Айсена Николаева на выборы руководителя региона в сентябре.

Читайте также
Путин позитивно оценил темпы развития Якутии, поручил обратить внимание на рынок трудаПутин встретится с главой Якутии

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно поддержал и пожелал успехов", - сказал он.

Николаев в мае 2018 года был назначен врио главы Якутии. В сентябре того же года был избран главой региона на прямых досрочных выборах, на которых получил 71,4% голосов избирателей. В этом году пройдут очередные выборы на пост руководителя республики. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация