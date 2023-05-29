Путин поддержал новое выдвижение Николаева на пост главы Якутии

Айсена Николаева в мае 2018 года назначили врио главы региона

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече в понедельник поддержал выдвижение действующего главы Якутии Айсена Николаева на выборы руководителя региона в сентябре.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно поддержал и пожелал успехов", - сказал он.

Николаев в мае 2018 года был назначен врио главы Якутии. В сентябре того же года был избран главой региона на прямых досрочных выборах, на которых получил 71,4% голосов избирателей. В этом году пройдут очередные выборы на пост руководителя республики.