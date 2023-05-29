В ДНР считают, что ВСУ не пытаются отбить Артемовск

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, при этом украинские войска продолжают обстрелы западных окраин города

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Украинские войска не пытаются отбить Артемовск (украинское название - Бахмут), но продолжают обстрелы западных окраин города. Об этом в понедельник сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

"ВСУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) сейчас достаточно на приличном расстоянии от города, и они продолжают попытки атаковать артиллерией. То есть войти в город они не пытаются, отбить город тоже не пытаются. И, на мой взгляд, это не удастся им при такой попытке. Но они продолжают обстрелы западных окраин города", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1", напомнив, что достаточно существенные силы противника сосредоточены в районе Часова Яра.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО.