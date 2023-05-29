В ДНР вступили в силу законы о выборах депутатов парламента региона и муниципалитетов

Оба документа принял Народный совет республики и подписал врио главы региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Законы о выборах депутатов Народного совета (парламента) ДНР и представительных органов местных муниципальных образований первого созыва вступили в силу в понедельник, оба документа принял Народный совет республики и подписал врио главы региона Денис Пушилин.

"Вступил в силу закон "О выборах депутатов Народного совета Донецкой Народной Республики", регламентирующий вопросы формирования и работы избирательных участков, избирательных комиссий, избирательных объединений, выдвижения и регистрации списка кандидатов. Определен статус кандидатов, установлен порядок информирования избирателей и проведения предвыборной агитации, финансирования выборов, обнародования и опубликования итогов голосования и результатов выборов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "ДНР. Принято", где публикуются официальные документы властей региона.

Также отмечается, что закон "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований первого созыва в Донецкой Народной Республике" регулирует вопросы организации и проведения выборов муниципальных депутатов в регионе - в частности, порядок составления списков избирателей, формирования и работы избирательных участков, избиркомов, выдвижения и регистрации списка кандидатов и так далее.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР, в частности, изберут 90 депутатов парламента и 435 депутатов в 20 муниципальных округах.