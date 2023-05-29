В Госдуму внесли законопроект о наказании за найм без документов воинского учета

Депутаты предложили ввести штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение административных штрафов для работодателей за найм военнообязанных или подлежащих призыву граждан, если они не предоставили документы воинского учета. Документ размещен в понедельник в думской электронной базе.

Депутаты предлагают выделить в отдельный состав в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) заключение работодателями трудовых договоров с военнообязанными и призывниками, которые не предоставили документов воинского учета. За это предлагается ввести штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кроме того, авторы предлагают усилить ответственность за несообщение руководителем в военный комиссариат сведений о принятии на работу граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете - ввести штраф от 5 тыс. до 25 тыс. рублей. Сейчас штраф за это составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, такая норма касается как приема граждан на работу, так и зачисления на учебу. Законопроектом эти составы разграничиваются, в случае с приемом в учебные заведения штраф останется прежним.

Если работодатель не сообщил в военкомат об изменении сведений воинского учета работника, штраф составит от 5 тыс. до 25 тыс. рублей.

Правительство РФ поддержало законопроект, высказав при этом несколько замечаний.