Правительство одобрило переговоры о дополнении программы перекрестных полетов к МКС

Роскосмос и NASA подпишут дополнение к соответствующему договору

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российское правительство одобрило проведение переговоров между Роскосмосом и NASA о подписании дополнения к договору о полетах интегрированных экипажей на российских и американских кораблях.

Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров о подписании дополнения к договоренности об исполнении соглашения между государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" (Российская Федерация) и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - говорится в документе.

В начале марта госкорпорация сообщила о том, что программа перекрестных полетов расширена еще на одну миссию. Так, Роскосмос и NASA договорились о полете на МКС космонавта Александра Гребенкина в составе экипажа Crew 8 в марте 2024 года.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях.