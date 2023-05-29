Губернатор Калужской области представил нового главу Людиновского района

Им стал бывший руководитель агентства развития бизнеса региона Стефан Перевалов

КАЛУГА, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша представил нового главу Людиновского района - бывшего руководителя агентства развития бизнеса региона Стефана Перевалова. Его предшественник Дмитрий Удалов досрочно и добровольно ушел в отставку после того, как был задержан за рулем автомобиля в нетрезвом виде.

"Сегодня с рабочей поездкой в Людиновском районе. <...> В качестве такого руководителя предложил местным депутатам кандидатуру Стефана Перевалова. До последнего времени он руководил Агентством развития бизнеса", - написал Шапша в понедельник в Telegram-канале.

Он добавил, что новый руководитель должен будет включиться в решение насущных вопросов жителей, продолжить начатые проекты, обеспечить наполняемость бюджета, выполнение всех социальных задач. "В этом году начинаем строить школу на 1 000 мест, новую больницу. В прошлом году район вошел в пятерку лидеров по приросту промпроизводства. В особой экономической зоне уже работает 13 резидентов", - уточнил Шапша.

Депутаты Людиновского районного собрания 22 мая приняли отставку Удалова, поводом которой стал инцидент, произошедший 19 мая. Сотрудники Госавтоинспекции задержали его за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Дмитрий Удалов руководил районом с 2020 года.