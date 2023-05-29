Пасечник подписал законы о выборах депутатов парламента и муниципалитетов ЛНР

Единый день голосования, в котором впервые примут участие ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области, впервые в пройдет в России 10 сентября

ЛУГАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал законы, регламентирующие процедуру выборов депутатов Народного совета (парламента) республики и ее муниципалитетов. Тексты документов в понедельник были опубликованы на официальном сайте главы региона.

В законе о выборах Народного совета ЛНР указано, что срок полномочий и число депутатов парламента остались прежними: 50 законодателей избираются сроком на пять лет. В документе также отмечается, что выборы будут проходить по пропорциональной системе, то есть избиратели будут голосовать только за списки кандидатов от политических партий. "Депутаты Народного совета избираются по единому республиканскому избирательному округу <...> пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты Народного совета", - говорится в документе.

Депутаты муниципалитетов, согласно закону, также будут выбираться по единому избирательному округу в каждом городе и районе ЛНР. При этом в "труднодоступных или отдаленных местностях" избирательные участки могут образовываться территориальной избирательной комиссией отдельно. "Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. На территориях воинских частей, расположенных в обособленных, отдаленных от населенных пунктов, местностях, избирательные участки могут образовываться по решению соответствующей территориальной избирательной комиссии командирами воинских частей", - отмечается в тексте закона.

Голосование за депутатов муниципалитетов, как и парламента ЛНР, включая повторные выборы, "может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней".

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.