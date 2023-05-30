"Единая Россия" поддержит выдвижение Айсена Николаева на выборы главы Якутии

В сентябре 2018 года Николаева избрали главой региона на прямых досрочных выборах

ЯКУТСК, 30 мая. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" поддержит выдвижение действующего главы Якутии Айсена Николаева на выборы руководителя региона. Об этом сообщил во вторник руководитель якутского регионального исполкома партии "Единая Россия" Руслан Платонов.

"Обязательно поддержим", - сказал Платонов на пресс-конференции.

В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с Николаевым поддержал его выдвижение на выборы руководителя региона.

Николаев в мае 2018 года был назначен врио главы Якутии. В сентябре того же года был избран главой региона на прямых досрочных выборах, на которых получил 71,4% голосов избирателей. В этом году пройдут очередные выборы на пост руководителя республики.