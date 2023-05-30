МИД РФ призвал иностранцев не поддаваться на усилия Лондона, ищущего наемников для Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на информацию о размещении в британской системе по объявлению вакансий сообщений о поиске наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. МИД РФ призвал иностранных граждан не поддаваться на вербовочные усилия спецслужбы Великобритании, ищущих "расходный материал" для участия в украинском контрнаступлении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на информацию о размещении в британской системе по объявлению вакансий сообщений о поиске наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в украинском контрнаступлении.

"Не вызывает сомнений, что за этой акцией, скорее всего, стоят британские спецслужбы, которые готовы оплачивать крупные гонорары за наем "солдат удачи" для Украины за счет налогоплательщиков собственной страны <…>. Призываем всех делать соответствующие выводы и не поддаваться на вербовочные усилия британцев, лихорадочно ищущих "расходный материал" для киевского террористического режима", - говорится в комментарии Захаровой, распространенном во вторник.

По ее словам, о том, что Лондон не брезгует такими грязными методами вербовки наемников, Россия знает уже давно. "В этой связи вынуждены вновь напомнить, что любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться, а группировки иностранных наемников и "добровольцев" уничтожаться", - отметила дипломат.