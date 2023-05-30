Глава СВР заявил, что США готовят боевиков ИГ на своей базе для дестабилизации в Сирии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. США стремятся помешать нормализации отношений Сирии с арабским миром и готовят боевиков международной террористической организации ИГ на своей базе в Сирии для дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"В Вашингтоне не скрывают своего раздражения успехами Сирии и хотели бы повернуть наметившиеся тенденции вспять, - заявил Нарышкин, чьи слова привели в пресс-службе СВР. - В качестве привычного инструмента реализации своих подрывных замыслов в американских спецслужбах вновь намерены задействовать исламских экстремистов, именуемых теперь "умеренной оппозицией".

По данным главы СВР, "управление этой преступной деятельностью осуществляется с американской военной базы "Эт-Танф" у границ Сирии с Иорданией и Ираком. Там проходят подготовку десятки боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), ряды которых американцы регулярно пополняют, освобождая террористов из тюрем в оккупированной северо-восточной части Сирии. В тренировочные лагеря грузовиками завозится стрелковое оружие, боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы". По словам главы СВР, находящаяся в этой зоне группа сотрудников спецслужб США в режиме реального времени координирует вылазки подконтрольных Вашингтону боевиков, прежде всего в неспокойных южных провинциях Сувейда и Дераа. Под ударом террористов и стратегически важная трасса между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор.

"Впечатляет цинизм задач, которые американские кураторы ставят перед главарями банд. В числе приоритетных мишеней - места массового скопления людей, магазины и госучреждения", - отметил Нарышкин.

В СВР отметили, что США не нравится позитивные тенденции в Сирии, которая благодаря активным усилиям России и других дружественных Дамаску стран, вернулась в единую "арабскую семью" - восстановлено ее членство в Лиге арабских государств, президент Асад принял участие в саммите этой организации в саудовской Джидде. На очереди восстановление страны при активном участии всего арабского мира. Видную роль в этом намерены сыграть Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На сирийскую землю постепенно возвращаются мир и стабильность.

"Для некоторых они знаменуют крушение собственных экспансионистских планов и намерений установить контроль над регионом", - отметил Нарышкин, пояснив, что речь идет об американском правящем классе. "Однако США не в силах обратить вспять процесс выхода Сирии из многолетнего кризиса. Слишком многое меняется сегодня на Ближнем Востоке вопреки желаниям Белого дама. Сирийские власти при поддержке большинства арабских государств и своих друзей из других регионов мира намерены последовательно продолжать работу по возрождению страны", - констатировал глава СВР.