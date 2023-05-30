На Запорожье заявили, что ВСУ перемещают технику для маскировки планов наступления

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил, что фактически украинская бронетехника остается на запорожском направлении, группировка ВСУ не уменьшается

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно перемещают десятки единиц бронетехники в подконтрольной Киеву части Запорожской области для отвлечение внимания российских сил и маскировки направления ожидаемого украинского наступления. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На запорожском направлении техника перемещается постоянно, чаще всего это делается днем, чтобы о ней нам сообщали наши люди, которых очень много на территории, чтобы были сделаны неправильные выводы, куда эта техника двигается, и приняты неправильные решения. <...> Ежедневно десятки единиц тяжелой бронетехники на первый взгляд бесцельно перебрасываются с одних участков на другие. Это просто попытка запутать, отвести наше внимание от точки основного удара, потому что именно неожиданность - залог возможности успеха в наступлении", - сказал Рогов.

Он отметил, что фактически украинская бронетехника остается на запорожском направлении, группировка ВСУ не уменьшается. "Техника никуда не перемещается, ночью она возвращается в пункты дислокации или, условно говоря, перемещается из западной части запорожского фронта в восточную и наоборот, или уходит в тыл, создавая впечатление, что они чуть ли не отступают. Этого нет, ВСУ пытаются создать иллюзию, что их группировка ослаблена или они не планируют наступать на нашем направление", - пояснил Рогов.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, руководство страны уже приняло решения, как и когда будут дальше двигаться ВСУ.

27 мая Рогов заявил ТАСС, что опасность наступления ВСУ в Запорожской области сохраняется, о чем свидетельствуют и обстрелы региона, в том числе дальнобойными ракетами, и сосредоточенная у линии соприкосновения группировка войск численностью около 65 тысяч человек. Сравнимые украинские силы располагаются в городах Запорожье и Днепр (ранее - Днепропетровск). Ранее он отмечал, что запорожское направление из-за планов Киева захватить ЗАЭС, а также выйти к Азовскому морю и рассечь сухопутный коридор в Крым может стать приоритетным для ВСУ.