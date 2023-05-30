Постпред РФ передал в депозитарий СНГ грамоту о ратификации Кишиневской конвенции

Конвенция направлена на укрепление сотрудничества и упрощение механизмов взаимодействия в области оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при уставных и других органах Содружества Независимых Государств Андрей Грозов во вторник передал в депозитарий СНГ грамоту о ратификации Россией Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Передача ратификационной грамоты состоялась в ходе проходящего в Минске заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества. Постпред РФ вручил документ генеральному секретарю СНГ Сергею Лебедеву. Грамота передана на хранение в депозитарий Исполнительного комитета СНГ.

Для Российской Федерации конвенция, закон о ратификации которой президент России Владимир Путин подписал в конце декабря 2021 года, вступит в силу 28 июня 2023 года.

Подписанная 7 октября 2002 года в Кишиневе конвенция направлена на укрепление сотрудничества и упрощение механизмов взаимодействия в области оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Она, в частности, предусматривает, упрощенный порядок истребования из государств - участников документов, подтверждающих личный статус граждан и лиц, проживающих в этих странах.