Захарова назвала привлечение Грэма к ответственности "давно назревшей мерой"

Дипломат отметила, что американский сенатор "лишь воспроизводит то, что у многих политиков в США на уме, без прикрас и предельно обнаженно"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Объявление в розыск и привлечение к ответственности американского сенатора Линдси Грэма в связи с его высказываниями о России являются "давно назревшей и заслуженной мерой", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас сенатор Линдси Грэм лишь воспроизводит то, что у многих политиков в США на уме, без прикрас и предельно обнаженно. Представляется, что объявление его в розыск и привлечение к ответственности - мера давно назревшая и заслуженная", - говорится в комментарии Захаровой, распространенном во вторник.