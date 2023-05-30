30 мая, 08:57

Захарова назвала привлечение Грэма к ответственности "давно назревшей мерой"

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Дипломат отметила, что американский сенатор "лишь воспроизводит то, что у многих политиков в США на уме, без прикрас и предельно обнаженно"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Объявление в розыск и привлечение к ответственности американского сенатора Линдси Грэма в связи с его высказываниями о России являются "давно назревшей и заслуженной мерой", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас сенатор Линдси Грэм лишь воспроизводит то, что у многих политиков в США на уме, без прикрас и предельно обнаженно. Представляется, что объявление его в розыск и привлечение к ответственности - мера давно назревшая и заслуженная", - говорится в комментарии Захаровой, распространенном во вторник. 

Теги:
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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