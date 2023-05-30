В Херсонской области почти 20 тыс. человек приняли участие в праймериз "Единой России"

Выездные бригады работали во всех 14 районах левобережной части Днепра

ГЕНИЧЕСК, 30 мая. /ТАСС/. Более 19,8 тыс. человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" в Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге депутат Госдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Игорь Кастюкевич.

"Участие в предварительном голосовании в Херсонской области приняли 19 889 человек. Из них очно проголосовали 17 678 человек. 2 211 человек отдали свои голоса в электронном формате", - отметил Кастюкевич.

Он добавил, что выездные бригады работали во всех 14 районах левобережной части Днепра. "Кроме того, в предварительном голосовании приняли участие жители Херсона и правобережья, эвакуированные и проживающие в настоящее время на территории левого берега [Днепра]", - отметил Кастюкевич.

Предварительное голосование "Единой России" в Херсонской области прошло без происшествий, ни одной жалобы подано не было, добавил секретарь регионального отделения единороссов.

О предварительном голосовании

Предварительное голосование партии "Единая Россия" проходило с 22 по 28 мая. В нем приняли участие более 16 тыс. кандидатов и более 3 млн избирателей. В новых регионах праймериз проходили в смешанном формате - очно и онлайн. В Херсонской области онлайн могли проголосовать только выборщики по списку, который был утвержден оргкомитетом.

По результатам предварительного голосования будут определены представители партии для участия в сентябрьских выборах. Единый день голосования пройдет 10 сентября. В 54 субъектах РФ состоится 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. Впервые в голосовании примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.