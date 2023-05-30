Лавров прибыл с визитом в Бурунди

Запланированы переговоры с руководством страны

БУЖУМБУРА /Бурунди/, 30 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибыл с визитом в город Бужумбура, передает корреспондент ТАСС.

В африканской республике у главы российской дипломатии запланированы переговоры с руководством страны.

Бурунди стала второй страной после Кении в очередном африканском турне Лаврова.

Республика Бурунди - страна в Восточной Африке, в районе Великих африканских озер, численность населения - более 12 млн человек (данные за 2021 год). Столица Бурунди - Гитега, а Бужумбура является крупнейшим городом. 1 октября 1962 года были установлены дипломатические отношения с СССР.

В марте 2023 года Сочи с визитом посетил глава МИД Бурунди Альбер Шингиро, состоялись его переговоры с Лавровым. На итоговой пресс-конференции глава российского дипведомства рассказал, что страны готовят межправительственное соглашение по мирному использованию атомной энергии. Кроме того, РФ и Бурунди сотрудничают по линии правоохранительных органов, развиваются связи в военной и военно-технической сферах. В Сочи стороны условились совершенствовать договорно-правовую базу отношений, в том числе в сфере здравоохранения, сотрудничества между структурами, занимающимися вопросами юстиции, трудовой деятельности. Шингиро в свою очередь заявил, что Бурунди готова и далее укреплять взаимодействие с Россией, в том числе в военной сфере.

Известно, что президент Бурунди Эварист Ндайишимийе официально подтвердил свое участие в предстоящем в июле саммите Россия - Африка.