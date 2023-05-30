Захарова назвала смехотворными заявления в США о намерении РФ напасть на Восточную Европу

Дипломат пркомментировала высказывания бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что "конфликт уже выигран" с точки зрения "предотвращения нападения России" на союзные США европейские страны

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Рассуждения в Соединенных Штатах о том, что "русские собирались напасть на Восточную Европу", являются смехотворными. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, комментируя высказывания бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что "конфликт уже выигран" с точки зрения "предотвращения нападения России" на союзные США европейские страны.

Дипломат отметила, что, Киссинджер "как патриарх американской дипломатии", который, как правило, придерживался позиций "геополитического реализма" в его прагматичном и откровенно циничном выражении, известен своими нешаблонными оценками. "Перешагнув столетний рубеж, он не изменяет себе, высказывая мысли, идущие вразрез с повесткой дня, навязываемой либерал-глобалистской кликой, которая авторитарно командует ныне так называемым "коллективным Западом", - отметила она.

В частности, обратила внимание дипломат, Киссинджер не побоялся публично заявить, что "предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой", спровоцировавшей конфликт. "Хотя и добавил, что в сложившихся обстоятельствах "незалежной" лучше быть в альянсе, - отметила она. - И в главном, надо признать, он не отклоняется от генеральной линии нынешней администрации США, исходящей из императива нанести России "стратегическое поражение". Причем, как и вся американская элита и обслуживающие ее эксперты, пребывает в иллюзии "скорой победы" и ложной убежденности, что Москва согласится на урегулирование по западному сценарию, который в варианте бывшего госсекретаря предполагал бы сохранение Севастополя за Россией в качестве некоего одолжения".

"Похоже, это тот случай, когда убежденный "реалист" отрицает реальность просто потому, что не допускает ее существования. Рассуждения, что русские собирались напасть на Восточную Европу, а заодно Швецию и Финляндию, смехотворны", - отметила она.

Между тем, по словам Захаровой, именно союз России и Китая, "когда две великие державы стоят спина к спине против США, определяет сегодня магистральное направление современной геополитики". "Отсюда, к слову, проистекает гибельный для гегемонии США курс администрации [президента США] Джо Байдена на "двойное сдерживание" и Москвы, и Пекина. С точки зрения "доктрины Киссинджера" это - кошмар наяву. Но в такой плоскости вопрос не ставится, а упор делается на то, что с Россией почти покончено и можно будет вплотную заняться Китаем. Опасное для Америки, но объективно выгодное нам заблуждение. Потому что победа будет за нами", - подчеркнула официальный представитель МИД.