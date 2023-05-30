30 мая, 09:36

Песков: Путин в режиме реального времени получал информацию об атаке БЛА на Москву

Данные президенту предоставляли в том числе Минобороны, МЧС, главы регионов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в режиме реального времени получал информацию об атаке беспилотников на столицу и Московскую область - данные ему предоставляли в том числе Минобороны, МЧС, главы регионов.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, сегодня рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию и по линии министерства обороны, по линии соответствующих ведомств, от мэра Москвы и губернатора Подмосковья, от МЧС", - перечислил Песков. 

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