Путин работает в Кремле и побеседует с представителями креативных индустрий

На встрече будет присутствовать, в частности, глава АСИ Светлана Чупшева

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник работает в своей столичной резиденции, в течение дня он пообщается с представителями креативных индустрий. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент работает в Кремле. Сегодня он будет заниматься общением с предпринимателями, вопросами экономики. Но при этом с акцентом на экономику и предпринимательскую деятельность в области архитектуры, урбанистики, маркетинга, рекламы, издательского дела, IT - всего, что так или иначе подпадает под определение "креативной экономики", - сказал он.

Организатор мероприятия - Агентство стратегических инициатив. По словам Пескова, глава АСИ Светлана Чупшева также будет присутствовать на встрече. "Собственно, они [с президентом] являются авторами этой идеи. Обещает быть достаточно интересным общение", - анонсировал пресс-секретарь главы государства.

В остальном, продолжил он, у Путина "кремлевский рутинный день работы: много встреч, ряд совещаний".