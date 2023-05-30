Кремль надеется, что партнеры РФ по БРИКС не будут ориентироваться на решения МУС

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, скажется ли на уровне российского представительства на предстоящем саммите БРИКС тот факт, что иммунитет для участников этой встречи в ЮАР не отменяет ордер суда

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что страны - партнеры РФ по БРИКС не будут ориентироваться на незаконные решения Международного уголовного суда (МУС). Об этом журналистам во вторник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы рассчитываем, что как минимум страны - партнеры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, скажется ли на уровне российского представительства на предстоящем саммите БРИКС тот факт, что иммунитет для участников этой встречи в ЮАР не отменяет ордер международного суда.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.

Во вторник Министерство иностранных дел и сотрудничества ЮАР сообщило, что дипломатический иммунитет, который власти Южно-Африканской Республики намерены предоставить участникам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в июне и саммита объединения в августе, не имеет преимущества перед ордером, который мог выдать международный суд в отношении какого-либо участника совещания. МИД ЮАР отметил, что иммунитеты гарантируются для того, чтобы "защитить" участников встречи от "юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции".

Президент ЮАР Сирил Рамапоса создал 28 апреля межведомственный комитет для изучения вопроса об отношениях и взаимодействии страны с Международным уголовным судом (МУС). Его председателем назначен вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола заявил 3 мая, что правительство изучает вариант включения в национальное законодательство Римского статута, который лежит в основе деятельности МУС, чтобы иметь возможность распространить обычный дипломатический иммунитет на посещающих Южно-Африканскую Республику глав зарубежных государств, в отношении которых действует выданный МУС ордер на арест.