Кремль доволен тем, как Москва среагировала на атаку беспилотников

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Все профильные российские ведомства при атаке беспилотников на Москву и Подмосковье действовали эффективно, система противовоздушной обороны (ПВО) тоже сработала хорошо, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все сработали должным образом, сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", - сказал он.

Рано утром во вторник Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате несколько зданий получили незначительные повреждения, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По данным властей, серьезно пострадавших нет, жителей нескольких подъездов домов эвакуировали на время работы экстренных служб. Как заявили в Минобороны, в атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа.