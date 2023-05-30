Песков назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удар по центру принятия решений в Киеве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия нанесла эффективный удар по одному из центров принятия решений на Украине в воскресенье, и сегодняшняя атака беспилотников на Москву - это попытка Киева дать ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наш весьма эффективный удар по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье", - сказал он журналистам во вторник.

Рано утром во вторник Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате несколько зданий получили незначительные повреждения, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По данным властей, серьезно пострадавших нет, жителей нескольких домов эвакуировали на время работы экстренных служб. Как заявили в Минобороны, в атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа.