Песков заявил, что Россия на саммите БРИКС будет представлена на должном уровне

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия примет участие в саммите БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) на должном уровне, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия будет на должном уровне принимать участие в этом саммите", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник. Таким образом он ответил на вопрос, примет ли президент РФ Владимир Путин участие в саммите этого объединения, который состоится в ЮАР в конце августа.

Песков обещал в дальнейшем ориентировать представителей СМИ по "все деталям". "Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции", - заверил представитель Кремля, говоря о БРИКС.