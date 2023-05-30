Атака беспилотников, саммит БРИКС и звонок Эрдогану. Темы брифинга Пескова

Атака Москвы украинскими беспилотниками, значение БРИКС и участие президента РФ Владимира Путина в саммите объединения, а также беседа российского и турецкого лидеров стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Путин работает в Кремле. Он будет заниматься вопросами экономики и общением с предпринимателями - с акцентом на архитектуру, урбанистику, образование и другие области креативной экономики. Организатором выступает Агентство стратегических инициатив.
Об атаке беспилотников на Москву
- "Сегодня рабочий день совсем рано начался у президента: он получал в прямом режиме информацию и по линии министерства обороны, <...> мэра Москвы, губернатора Подмосковья, МЧС".
- "Все сработали должным образом", "хорошо сработала система ПВО".
- Атака - реакция киевского режима на удар по одному из центров принятия решений, "этот удар был нанесен в воскресенье".
- "Не могу комментировать вопросы о защищенности столицы". "Слава богу, нет никаких жертв и в настоящий момент нет никакой угрозы жителям Москвы и Подмосковья".
- "Это лишний раз подтверждает необходимость продолжений этой специальной военной операции и достижения поставленных целей".
О контактах с Эрдоганом
- В телефонном разговоре Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не было детальных обсуждений Украины или газового хаба. "Было подтверждение и намерений, и политической воли эти разговоры и детальное обсуждение продолжать".
О БРИКС
- "Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции".
- РФ будет на должном уровне принимать участие в этом саммите. "Мы рассчитываем, что как минимум страны-партнеры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения [Международного уголовного суда]".
- "За последний год все больше стран проявляют живой интерес к этому формату", в том числе и Венесуэла. "Это тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано".
О "Московском комсомольце"
- Руководящий МК уже 40 лет Павел Гусев - "действительно, журналистская легенда". "Это один из самых авторитетных российских журналистов". Он "руководит одной из самых любимых газет нашей страны". "От всей души его поздравляем с этой датой", - прокомментировал Песков 40-летие Гусева на посту главного редактора "Московского комсомольца".