Атака беспилотников, саммит БРИКС и звонок Эрдогану. Темы брифинга Пескова

Атака Москвы украинскими беспилотниками, значение БРИКС и участие президента РФ Владимира Путина в саммите объединения, а также беседа российского и турецкого лидеров стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин работает в Кремле. Он будет заниматься вопросами экономики и общением с предпринимателями - с акцентом на архитектуру, урбанистику, образование и другие области креативной экономики. Организатором выступает Агентство стратегических инициатив.

Об атаке беспилотников на Москву

"Сегодня рабочий день совсем рано начался у президента: он получал в прямом режиме информацию и по линии министерства обороны, <...> мэра Москвы, губернатора Подмосковья, МЧС".

"Все сработали должным образом", "хорошо сработала система ПВО".

Атака - реакция киевского режима на удар по одному из центров принятия решений, "этот удар был нанесен в воскресенье".

"Не могу комментировать вопросы о защищенности столицы". "Слава богу, нет никаких жертв и в настоящий момент нет никакой угрозы жителям Москвы и Подмосковья".

"Это лишний раз подтверждает необходимость продолжений этой специальной военной операции и достижения поставленных целей".

О контактах с Эрдоганом

В телефонном разговоре Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не было детальных обсуждений Украины или газового хаба. "Было подтверждение и намерений, и политической воли эти разговоры и детальное обсуждение продолжать".

О БРИКС

"Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции".

РФ будет на должном уровне принимать участие в этом саммите. "Мы рассчитываем, что как минимум страны-партнеры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения [Международного уголовного суда]".

"За последний год все больше стран проявляют живой интерес к этому формату", в том числе и Венесуэла. "Это тема для обсуждения членов этого формата, что и будет сделано".

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