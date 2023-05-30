Захарова назвала силы НАТО в Косове фактором эскалации в регионе

МИД РФ призвал Запад прекратить возлагать ответственность за инциденты в Косове на сербов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Международные силы безопасности под эгидой НАТО в Косове (KFOR) стали источником ненужного насилия и фактором эскалации в регионе. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с эскалацией антисербского насилия в Косове.

"Кризисная ситуация в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич, которая вполне поддавалась спокойному компромиссному разрешению, оказалась не по зубам "миротворцам" натовских сил для Косова. Они не просто показали свой непрофессионализм, но и сами стали источником ненужного насилия, фактором эскалации", - отмечается в комментарии.

"В итоге те, кто обязан ограждать местное сербское большинство от произвола косоваров, выступили на стороне ксенофобских устремлений Приштины, превратились в фактических соучастников террора - в роли личной охраны косовоалбанских самозванцев, которые назвали себя властью и засели в административных зданиях", - указала дипломат.

В этой связи, подчеркивается в комментарии, Россия призывает Запад заглушить "лживую пропаганду" и прекратить возлагать ответственность за инциденты в Косово на "доведенных до отчаяния сербов, которые мирно, без оружия в руках пытаются отстоять свои законные права и свободы". "Это тот самый случай, когда в поиске виновных посредникам из США и ЕС лучше набраться мужества и посмотреть в зеркало", - указала Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, в регионе нужны решительные шаги по деэскалации, а не полумеры наподобие идеи американцев на время "отселить" новоявленных "мэров" из зданий муниципалитетов в другие объекты. "Задача номер один по-прежнему - создание в крае сообщества сербских муниципалитетов в его исконном виде, закрепленном десять лет назад в письменных договоренностях Белграда и Приштины под гарантии Брюсселя. Это ключевое условие для диалога, который единственный дает шанс обеспечить в регионе стабильность и безопасность", - говорится в комментарии.