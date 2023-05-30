Карасин отметил, что страны ЛА не приемлют, когда к ним относятся как к ведомым

Глава комитета Совета Федерации по международным делам подчеркнул, что сотрудничество со странами Латинской Америки и Карибского бассейна - один из важных приоритетов российской дипломатии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, большинство из которых не приемлют, что Запад относится к ним как ведомым государствам второго сорта. Это подчеркнул во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Сотрудничество со странами Латинской Америки и Карибского бассейна - один из важных приоритетов российской дипломатии и вообще внешней политики <...> Несмотря на активные попытки Запада навязать региону очередную версию доктрины Монро, страны Латинской Америки в своем большинстве не приемлют отношение к себе как к ведомым государствам второго сорта. Они, как правило, предпочитают дистанцироваться и от навязываемой им с севера антироссийской санкционной истерии", - сказал сенатор в ходе круглого стола, посвященного состоянию и перспективам развития отношений России с государствами Латинской Америки в современных условиях.

По его словам, для России особое значение имеет развитие отношений стратегического партнерства с такими государствами региона, как Бразилия, Куба, Никарагуа и Венесуэла. "Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами Латинской Америки с учетом, в частности, их способности противостоять незаконному давлению со стороны коллективного Запада и готовности налаживать взаимовыгодные контакты с нашей страной", - подчеркнул Карасин.

Парламентарий также отметил, что в России считают необходимым развивать взаимодействие на многосторонней основе, "в том числе посредством диалога с региональными организациями и объединениями, такими как Сообщество латиноамериканских и карибских государств, Южноамериканский общий рынок и других". "Думаем, что в этом контексте перспективным является развитие сотрудничества с Латинской Америкой по линии Евразийского экологического союза", - добавил глава международного комитета СФ.

Карасин рассказал и о достигнутых успехах в отношениях России и региона. Так, по словам сенатора, российский экспорт в страны Латинской Америки за прошлый год вырос почти на 4 процента, экспорт пшеницы - почти в полтора раза. "[Заключено] немало соглашений со странами региона о безвизовых поездках. Граждане России могут на такой основе посещать 27 государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Перспективной представляется совместная со странами региона проработка вопроса о сокращении доли валют недружественных государств во взаимных расчетах", - сказал он.