Володин заявил, что США делают все для разрушения суверенитета России

Спикер Госдумы призвал к консолидации депутатов для победы в специальной военной операции

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. США делают все для разрушения суверенитета и экономики РФ, депутатскому корпусу необходима консолидация для победы в специальной военной операции (СВО). Об этом сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Таким образом он прокомментировал выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сравнившего в очередной раз успехи СССР и нынешний ход СВО. По словам Володина, сравнения в этом контексте недопустимы. Он призвал не ссылаться на историю, "там была одна ситуация, сегодня - другая".

"Соединенные Штаты Америки, став монопольными правителями мира, делают все для того, чтобы разрушить нашу экономику, для того, чтобы потушить наш суверенитет. <…> Коллеги, самое главное - консолидация. Самое главное - обеспечить тыл. Сегодня важно думать о семьях ребят, которые остались здесь, с нами живут. Им помогать надо. Думать о тех, кто на фронте. Это наш вклад в победу", - сказал спикер Госдумы.

"А когда начинаются разговоры, а как было, а почему? Это уже говорит о том, что кто-то дрогнул, кто-то начал рассуждать, и страх поселился в его душе. А дальше - паника. Вот этого как раз добивается враг", - резюмировал Володин.